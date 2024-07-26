شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: مهرجان العلمين فخر للمصريين.. والهدف منه جذب السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الصقر أحمد حسن ، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سعادته الكبيرة بالأجواء المميزة في مهرجان العلمين والفعاليات والأنشطة التي تقام على هامشه، لافتا إلى أن الهدف من تواجدنا كرياضيين أن نساعد فى توصيل رسالة بأن مصر لديها شاطئ من أجمل شواطئ العالم وبنية تحتية مميزة.

وقال أحمد حسن، إن الأجواء فى مدينة العلمين الجديدة تساعد على جذب السياح ،وهو الهدف من هذا المشروع العظيم أن يتم استقطاب كل السياح من جميع أنحاء العالم، متمنيًا أن يكون القادم أفضل.

وأبدى الصقر سعادته بوجود عدد كبير من الأشقاء العرب والأجانب في المدينة لحضور النسخة الثانية من مهرجان العلمين، مشددا على أن الأجواء في مدينة العلمين مميزة والهدف هو جذب السياح والمواطنين للاستمتاع بهذا الطقس الجيد.



وأكد حسن أن حضور هذا المهرجان والفعاليات والأنشطة المتميزة، تأكيد على أنه لدينا دولة كبيرة يفتخر الجميع بها.