جريزمان يقترب من الأنتقال الى الدوري الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة ليكيب الفرنسية ان نجم هجوم منتخب فرنسا ونادي اتلتيكو مدريد الاسباني انطوان جريزمان تلقى عرضا للانتقال الى نادي لوس انجلوس الامريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان انطوان جريزمان قد ظهر بحالة طيبة في الموسم الماضي مع فريق أتلتيكو مدريد وكان احد ابرز لاعبي الروخي بلانكوس الا ان ليكيب اكدت ان الاعب لديه حلما بالانتقال للعب في الدوري الامريكي و الاقامة في الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة القادمة .

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية ان انطوان جريزمان تلقى عرضا للانتقال الى نادي لوس انجلوس مقابل 10 مليون يورو ليكون الى جانب لاعبي منتخب فرنسا أوليفيه جيرو والحارس هوجو لوريس مؤكدة ان مفاوضات مطولة طوال الاسابيع الماضية جمعت انطوان جريزمان و نادي لوس انجلوس الامريكي .

واشارت صحيفة ليكيب ان نادي لوس انجلوس يريد دفع الشرط الجزائي الموجود في تعاقد جريزمان مع اتلتيكو مدريد رغم ان الرقم يبدو مرتفعا بالنسبة للنادي الامريكي مشيرة الى ان تعاقد انطوان جريزمان مع لوس انجلوس سيجعله ثاني اعلى قيمة تعاقد في الدوري الامريكي خلف الارجنتيني ليونيل ميسي في نادي أنتر ميامي في فلوريدا .

في المقابل فأن نادي اتلتيكو مدريد ربما يكون حريص على استمرار انطوان جريزمان لمدة موسم اخر خاصة بعدما فقد جهود ممفيس ديباي و الفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .