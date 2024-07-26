روما الايطالي مهتم بالحصول على خدمات نجم الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت العديد من الأنباء الصحفية بشأن التطورات الجديدة في مستقبل سعود عبدالحميد، لاعب نادي الهلال، الذي برغب في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونوهت عن رغبة فريق روما الإيطالي، في الحصول على خدمات سعود عبدالحميد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويضع روما اللاعب سعود عبدالحميد في قمة قائمة أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية" الميركاتو".

وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي الموثوق على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى أن الفريق الإيطالي دخل في مفاوضات رسمية مع نادي الهلال، من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب في الصيفية.

وذكر جاليتي في تغريدته، أن أستون فيلا الإنجليزي، بجانب تولوز الفرنسي، ما زالا يرغبان في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

والجدير بالذكر أن اللاعب ساهم بشكل كبير في سيطرة الهلال محليًا على الألقاب في الموسم الكروي الماضي، عقب تحقيق حميع البطولات الممكنة.