وزارة الرياضة تستقبل ناشئي الإسكواش بعد الفوز ببطولة العالم بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أناب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وفدًا رسميًا من الوزارة لاستقبال وتقديم التهنئة القلبية إلي منتخب الناشئين والناشئات للإسكواش، بعد التتويج بلقب بطولة العالم بأمريكا، بحضور قيادات الوزارة ورئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

حيث حقق منتخب الناشئين فوزه باللقب بعد التغلب علي منتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب الناشئات حقق اللقب بعد فوزه علي صاحبات الأرض والجمهور منتخب أمريكا.



وأشار الوزير في رسالته للاعبي الإسكواش إلي أن الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية تسير وفق نهج علمي مدروس، وتظهر نجاحاته بشكل مستمر، والدولة المصرية دائماًا بجانب أبناءها الذين يرفعون إسم مصر عالياً.