أولمبياد باريس 2024.. توقف الرحلات الجوية في مطار بازل

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت بعض الأنباء من مدن أخرى في القارة الأوروبية، تفيد بتوقف الرحلات الجوية في مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي (يورو إيربورت) مؤقتاً "لأسباب تتعلق بالسلامة".

ويقع المطار في فرنسا ويتم تشغيله بشكل مشترك بين فرنسا وسويسرا، فيما جاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم إخلاء المطار وإغلاقه.

ليس لدينا حتى الآن ما يشير إلى ما إذا كان ذلك مرتبطاً بتعطيل السكك الحديدية في فرنسا، لكننا سنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور حصولنا عليها.

ينطلق اليوم الجمعة، السادس والعشرون من شهر يوليو الجاري، حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد باريس 2024"، بحضور الرياضيون الممثلون لـ206 لجان أولمبية وطنية، وحوالي 120 قائد دولة ورؤساء حكومات.

حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

وستتم مراسم الافتتاح بالجرأة من عاصمة النور، في ظل تهديدات إرهابية وفشل أمني، بدأ مبكراً، خلال مباراة كرة القدم بين منتخبي الأرجنتين والمغرب، والتي شهد انفلات أمني بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



وأعلنت لجنة باريس الأولمبية، أن حفل الافتتاح سيكون حدثاً يقام لأول مرة، سيبدأ من خلال الأسطول الاستعراضي على طول نهر السين بمشاركة 94 قارباً بحرياً، يتواجد بداخله الوفود المشاركة في أولمبياد 2024، ويمتد طول مسار الموكب إلى نحو 6 كيلو مترات.



وللمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية، سيقام حفل الافتتاح خارج أسوار ملاعب المستطيل الأخضر، حيث ستفتح باريس 2024 نهجاً جديداً، بإقامة الحفل على طول شريان نهر السين الفرنسي، رغم التحذيرات الاستخباراتية الأمريكية.