تحذير شديد اللهجة من الاهلي للاعبيه قبل مباراة المصري في الدوري

يستعد النادي الاهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2024، ضمن منافسات الدوري المصري “دوري نايل”.

وجهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرًا للاعبي الفريق، بالتركيز في المواجهات المقبلة في بطولة الدوري من أجل حسم اللقب في نسخته الحالية.

وحذرت إدارة المارد الأحمر، بعض لاعبي الفريق من العروض الوهمية التي تنتشر في الإعلام.

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وطالبت إدارة الأهلي اللاعبين بغلق ملف العروض والانتقالات خلال الفترة المقبلة لحسم بطولة الدوري المصري.

وشددت الإدارة على بعض اللاعبين أن غياب التركيز في المراحل النهائية قد يهدر البطولة في مراحلها الأخيرة.

وشهدت الساعات الماضية، ارتباط اسم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو وأفشة بعروض من إيطاليا والسعودية للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.