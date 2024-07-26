برشلونة يحاول إقناع لاعبه بالانتقال لـ الهلال السعودي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن مسؤولو نادي برشلونة الإسباني أعطوا موافقتهم على رحيل الموهبة البرازيلية الشابة فيتور روكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الهلال السعودي.

وكان برشلونة وقَّع مع اللاعب البرازيلي، صاحب ال، 19 عامًا، في صيف 2023 قادمًا من باراناينسي البرازيلي وسط زخم إعلامي هائل، وقُدِّرت الصفقة، حسب وسائل إعلام صحافية أوروبية، بنحو 40 مليون يورو.

وحسبما أفادت صحيفة “الرياضة” السعودية، فإن رغبة اللاعب، تقف حائلًا دون إتمام الصفقة حتى الآن، إذ ينوي الاستمرار في أوروبا، لكن النادي الكاتالوني يأمل إقناعه ووكيل أعماله بالعرض السعودي المغري.

ولم يستطع روكي إثبات حضوره في القائمة الرئيسة للفريق الموسم الماضي، أو حتى البديلة بشكل كامل، ولم يشارك سوى في 310 دقائق بقميص البرشا في 13 مباراةً بالدوري الإسباني، وكأس الملك، وسجل له هدفين.

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ورفض النادي مناقشة أي عروض إعارة للاستفادة من خدمات اللاعب، إذ يرغب في بيع عقده بالكامل.

يذكر أن القيمة السوقية لفيتور روكي، تصل إلى 30 مليون يورو.

ولم يجرِ الهلال حتى الآن أي تعاقدات أجنبية جديدة، ولا يزال يحتفظ بالبرازيليين رينان لودي وميشيل ديلجادو ونيمار جونيور، والصربيين سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والمغربي ياسين بونو، والبرتغالي روبن نيفيز.