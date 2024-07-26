بالتردد.. شاهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على هذه القنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في السابعة والنصف مساء اليوم، وينطلق من جسر أوسترليتز بجوار حديقة النباتات، ويشارك الرياضيون في حفل الافتتاح في القوارب على طول نهر السين.

ويستمر حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، نحو 3 ساعات و45 دقيقة، لتنطلق المسابقة رسميا اليوم 26 يوليو وحتى 11 أغسطس، باستثناء عدة رياضات بدأت قبل الافتتاح منها كرة القدم.

وينقل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، على عدة قنوات مجانية وهي، قناة Bein Sports HD المفتوحة، قناة bein الإخبارية، الكأس القطرية.

ويمكن مشاهدة حفل الافتتاح على هذه القنوات، من خلال الترددات التالية:

قناة bein الإخبارية:

التردد، 12604

معدّل استقطاب، أفقي

معدّل الترميز، 27500

معدّل تصحيح الخطأ، 2/3

قناة Bein Sports HD المفتوحة:

التردد، 11054

معدّل استقطاب، أفقي

معدّل الترميز، 27500

معدّل تصحيح الخطأ، 2/3

قناة الكأس القطرية:

التردد، 11919

معدّل استقطاب، أفقي

معدّل الترميز، 27500

معدّل تصحيح الخطأ، 4/3

اقرأ أيضًا:

سرقة فريق الأولمبي الأسترالي أثناء السفر إلى أولمبياد باريس.. ما التفاصيل؟

"بالشال والهتافات".. البعثة الفلسطينية تصل مطار شارل ديجول استعدادا لأولمبياد باريس 2024 (فيديو)