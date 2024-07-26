شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد خالد تيتو بطل التجديف مع تميمة أولمبياد باريس بالقرية الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد بعثة منتخب التجديف للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل، والتى تشارك بعدد 4 لاعبين وهم عبد الخالق البنا، أحمد خالد تيتو بالإضافة إلى محمد علاء قوطة.

وحرص أحمد خالد تيتو لاعب المنتخب على التقاط الصور التذكارية مع تميمة الأولمبياد ذات اللون الاحمر، وذلك داخل القرية الأولمبية بباريس

ويتنافس الثنائي أحمد خالد ومحمد علاء قوطة فى سباق القارب الزوجي خفيف الوزن، في منافسة ضد فرق من اليونان والنرويج وإيرلندا وأوكرانيا. سيتنافس الثنائي في خط السباق رقم 1 يوم الأحد 28 يوليو الساعة 1:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.