شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الساعات الأخيرة داخل القرية الأولمبية قبل افتتاح أولمبياد باريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 اللحظات الأخيرة داخل القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وينطلق حفل افتتاح الدورة الأولمبية فى الـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويستمر نحو 3 ساعات ونصف.

ويشمل الحفل مشاركة 85 قاربا يحملون سبعة آلاف رياضي فى عرض عائم بطول ستة كيلومترات في نهر السين في قلب باريس.

وينطلق الموكب من جسر أوسترليتز مرورا بكاتدرائية نوتردام إلى أن يصل بالقرب من برج إيفل بعد المرور تحت جسور وبوابات بينها بون دي زار وبون نوف وبالقرب من العديد من معالم العاصمة الفرنسية.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.