شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة بيراميدز الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 29 مباراة، حقق 17 فوزاً وستة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات، وسجل لاعبوه 48 وتلقت شباكه 23 هدفاً وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لمواصلة مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.