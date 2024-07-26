شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024.. مواعيد مباريات منتخب مصر بعد التعادل مع الدومينكان والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأولمبي مرانه الأخير اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة أوزباكستان، في الجولة الثانية من منافسات المجموعات الثالثة بأولمبياد باريس 2024، ويسعى أحفاد الفراعنة لتحقيق الانتصار الأول ومضاعفة فرص التأهل للدوري المقبل بعد التعادل في اللقاء الأول الأربعاء الماضي أمام الدومينيكان.



واكتفى منتخب مصر الأولمبى بالتعادل السلبي أمام منافسه الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من إسبانيا وأوزباكستان.



ويدخل منتخب مصر الأولمبي اللقاء لفض الشراكة مع الدومينيكان في المركزين الثاني والثالث، حيث يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبي مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة دون نقاط.

مجموعة المنتخب الأوليمبى في باريس 2024

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: "إسبانيا، أوزباكستان والدومينيكان".

مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد

مصر × أوزبكستان.. السادسة مساء السبت 27 يوليو.



مصر × إسبانيا.. الرابعة عصر مساء الثلاثاء 30 يوليو

مجموعات أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم



المجموعة الأولى: فرنسا المضيفة، الولايات المتحدة، غينيا، نيوزيلندا.

‬المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان، باراجواي، مالي، إسرائيل.