شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين.. متعة وإثارة وأهداف عالمية فى مباراة الأساطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت قناة أون تايم سبورتس أهداف المباراة المثيرة بين أساطير منتخب الأندية المصرية الفائز بكأس المتحدة بعد الفوز على أساطير الأهلى والزمالك بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التى جمعتهما أمس على الملعب الخماسي بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

افتتح عبد الستار صبري أهداف منتخب الأندية بهدف رائع بكعب القدم في شباك أمير عبد الحميد، وأضاف حسام حسن نجم المصري السابق الهدف الثاني بعد مرواغته لأحمد حسن ووضعها في شباك أمير عبد الحميد في آخر ثواني الشوط الأول.

ونجح حسام حسن نجم المصري السابق، في إحراز هدف منتخب الاندية الثالث، ورد عبد الحليم على أحمد حسام ميدو بهدفين متتاليين لتقليص الفارق لأساطير الأهلي والزمالك، لتصبح النتيجة 3 / 2 لمنتخب الاندية.

وسجل عبد الستار صبري الهدف الرابع بعدما راوغ أمير عبد الحميد في لقطة من الزمن الجميل، ورد هشام حنفي بهدف صاروخي لأساطير الأهلي والزمالك، ثم تعادل تامر بجاته لأساطير الأهلي والزمالك بالهدف الرابع، ثم عاد حسام حسن وسجل الهدف الثالث له والخامس لمنتخب الأندية لتصبح النتيجة 5 /4.

وضم منتخب أساطير الأهلى والزمالك العديد من النجوم الكبار مثل: حازم إمام، وأحمد حسن وعماد متعب، أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور، حسنى عبد ربه، عبد الستار صبري، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، عمرو الحلوانى.