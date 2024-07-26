شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. تعرف على حكم مباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان غداً والان مع تفاصيل الخبر

يتولى الحكم النيوزيلندى كامبل كاوانا مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام أوزباكستان، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك في السادسة مساء غد، السبت، على ملعب لا بوجوار.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.

ويضم طاقم تحكيم المباراة: حكم ساحة كامبل كاوانا، حكم مساعد أول تريفيس إيزاك، وحكم مساعد ثانٍ موتوكيرا بيرنارد، وحكما رابعا هاميلتون أوديتي، وحكم فيديو "فار" فاليري باولو، وحكم فيديو مساعد: جونزاليس ليودان.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم.