شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري يكشف للمرة الأولى أسباب رحيله عن تدريب بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد كشري ، المدير الفني السابق لفريق بلدية المحلة، والراحل عنه خلال الأيام الماضية، بعد اقتراب الفريق من الهبوط، للمرة الأولى عن أسباب رحيله من قيادة الفريق المحلاوي، وتعيين محمد مكي بديلاً له.

وقال كشري خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "توليت تدريب الفريق فى وقت صعب وكان هدفي النجاة مبكرًا من الهبوط، مع توالي المباريات اتفرضت علينا ظروف أصعب، وكنا نحاول التعامل معها والتماشي للوصول لبر الأمان".

وأضاف مدرب بلدية المحلة السابق، "تحدثت مع لاعبي البلدية عند تولي مهام الإدارة الفنية للفريق، بأن يكون لديهم جزء من الإصرار خلال المشاركة في جميع المباريات، وأن يكون الفريق يعمل بروح جماعية لتحقيق الهدف المرجو، ونجحنا فى البداية من تحقيق ذلك، لكن مع صعوبة الأوضاع بدأ الجميع يتنصل من المسئولية".

وتابع أحمد كشري، "قد يكون للمرة الأولى أقول هذا الكلام، ولكن إدارة الفريق فرطت في لاعبين محترفين خلال سير المسابقة لظروف شخصية، وكان الوضع فى غاية الصعوبة ومن الصعب الموافقة على هذا الطلب، خاصة أن الفريق كان يعاني من التراجع وكيف يتم السماح للاعبين بالرحيل دون توفير البديل".