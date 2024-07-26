شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 20.08 مليون يورو.

من جهته طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبيه باستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على الزمالك من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الاولى فى تاريخهم، ويفقد بيراميدز جهود نجمه محمد الشيبى بعد تعرضه للطرد في مباراة الاهلى الأخيرة.

ويضع كرونسلاف يورتشيتش آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين مصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري ووليد الكرتى وبلاتى توريه وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الزمالك الليلة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.