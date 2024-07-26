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بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 26 يوليو 2024 05:45 م

يلتقى الزمالك مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة .

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 20.08 مليون يورو.

من جهته طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبيه باستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على الزمالك من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الاولى فى تاريخهم، ويفقد بيراميدز جهود نجمه محمد الشيبى بعد تعرضه للطرد في مباراة الاهلى الأخيرة.

 

ويضع كرونسلاف يورتشيتش آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين مصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري ووليد الكرتى وبلاتى توريه وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الزمالك الليلة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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