- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 26 يوليو 2024 05:45 م
يلتقى الزمالك مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.
وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 20.08 مليون يورو.
ويضع كرونسلاف يورتشيتش آمالا عريضة على لاعبيه المتألقين مصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري ووليد الكرتى وبلاتى توريه وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الزمالك الليلة.
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز