الامارات | "منتخب الجودو" يستهل مشواره الأولمبي غدا في "الوزن الخفيف"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت قرعة منافسات الجودو ضمن دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" التي أجريت أمس الخميس عبر تقنية "الاتصال المرئي" بحضور ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني مع نظيرتها الصينية تشو ييكينغ في "الوزن الخفيف" تحت 52 كجم في حين يخوض أيضا يوم غد السبت لاعب المنتخب نارمند بيان منافسات "الوزن الخفيف" أيضاً تحت 66 كجم مع نظيره الكوري الجنوبي آن بول.

ويتطلع منتخبنا لتخطى الأدوار التمهيدية وبلوغ النهائيات وسط منافسة قوية تضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم.

وتشارك دولة الإمارات للمرة الـ 11 في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ويمثل وفدها 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إداريا وفنياً ومعالجاً، في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

وتقام بقية المنافسات تباعاً خلال الأيام المقبلة ويستهل طلال شفيلي نزاله في الدور التمهيدي مع بطل بورتوريكو غانديا أدريان في وزن تحت 81 كجم.

كما تشهد منافسات الوزن الثقيل مشاركة لاعب المنتخب أرام جريجوريان في منافسات تحت 90 كجم أمام بطل أوزبكستان بوبونوف دافلات، ويواجه زميله ظافر آرام في وزن تحت 100 كجم البرازيلي جونكا الفيس ليو.

ويختتم منتخبنا مشاركته في البطولة بنزال اللاعب عمر معروف مع نظيره لاعب المنتخب الجزائري محمد المهدي في وزن فوق 100 كجم.

واكتملت كافة الترتيبات استعداداً لانطلاقة المنافسات عند الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ السبت على صالة " أرينا شون دو ماس" في باريس، والتي تستمر منافساتها على مستوى الفردي حتى يوم 2 أغسطس المقبل بمشاركة 378 لاعباً ولاعبة من 122 دولة من بينها 12 دولة عربية.

وتقام يوم 3 أغسطس المقبل منافسات بطولة المختلط لمنتخبات الجودو التي تشهد مشاركة 19 دولة في غياب المنتخبات العربية التي اكتفت بمنافسات الفردي للجنسين، والتي تم توزيعها وفقا لأحدث المعايير المتبعة في الجودو على الصعيد العالمي بمراعاة مستويات المشاركين، وآخر تصنيف لهم من قبل الاتحاد الدولي لعام 2024.