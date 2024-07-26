أولمبياد باريس 2024.. تاناتشيف الجيز حكمًا للساحة وعاشور لتقنية الفيديو فى مباراة فرنسا وغينيا

ياسر رشاد - القاهرة - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا تعيين طاقم تحكيم لقاء فرنسا وغينيا ضمن الجولة الثانية من أولمبياد باريس.



الاوزبكستاني تاناتشيف الجيز حكما للساحة ويعاونه كلا من سابينكو أندري مساعد أول وغاينولين تيمور مساعد ثاني و بيرناتسكايا فيرونيكا حكما رابعا و افيديو هاتيجان حكم فيديو والمصري محمود عاشور حكم فيديو مساعد.



الظهور الثاني للسفير المصري محمود عاشور في أولمبياد باريس بعد ظهوره في الجولة الأولى بين لقاء إسبانيا واليابان للسيدات الذي اداره الحكم المغربي بشري كربوبي، فيما يطمح الفيفا في امكانيات وقدارت عاشور بشكل كبير والذي يعتمد عليه بشكل كبير في ابرز المباريات الهامة والحاسمة، .



واعتمد محمود عاشور علي نفسه وامكانياته وقدراته لوصول لأبعد نقطقة في سلك التحكيم ليواصل تألقه بظهوره في مونديال الاولمبياد للمرة الثانية في تاريخه والذي يطمح في ظهوره للعرس العالمي القادم.



ويعتبر لقاء فرنسا وغينيا في أولمبياد باريس من اقوي وابرز المباريات في منافسات البطولة و يدخل منتخب فرنسا الأولمبي المباراة بكل من أجل تحقيق الفوز في الجولة الثانية من أولمبياد باريس 2024، على حساب منتخب غينيا الأولمبي.بينما يدخل منتخب غينيا الأولمبي المباراة من أجل تحقيق بداية جيدة في البطولة، وتحقيق ثلاثة نقاط على حساب منتخب فرنسا الأولمبي.



ومن المقرر اقامة اللقاء غدا السبت ٢٧ يوليو 2024 علي ستاد اليانز ريفييرا بفرنسا فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .