" ساري " يدرس توقيع عقوبة على "عبد الغني" للخروج عن النص

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع "أحمد ساري" المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإتحاد السكندري وجهازه المعاون والجهاز الإداري لبحث توقيع عقوبة على اللاعب "عبد الغنى محمد" وذلك لما بدر منه تجاه لاعب الفحيحل الكويتى أثناء المباراة

وكان حكم اللقاء قد أوقف المباراة عقب كرة مشتركة بين لاعب الفحيحل و "عبد الغني" وتوجه الى "أحمد ساري" وقال له اللاعب تجاوز بشكل مبالغ فيه وقام بسب لاعب الفحيحل ولن أقوم بطرده للاستفادة من المباراه الودية الا ان سارى رفض موقف حكم اللقاء وقام بإستدعاء اللاعب ووبخه أمام الجميع وقام بتبديله عقب 15 دقيقة فقط

ولم يكتفى "ساري" بذلك ولكن قرر توقيع عقوبة عليه لعدم تكرار ذلك

