صراع سعودي للحصول على خدمات نجم مانشيستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل ناديا أهلي جدة و الاتفاق السعوديين صراعا قويا للظفر بخدمات نجم نادي مانشيستر سيتي الانجليزي ومنتخب البرتغال جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان جواو كانسيلو قد أنهى اعارته الموسم الماضي الى نادي برشلونة الاسباني وابدى نادي برشلونة رغبته في استمرار أعارته الا ان نادي مانشيستر سيتي رفض المبدأ مفضلا بيعه بشكل نهائي خلال الصيف الحالي .

وقالت صحيفة سبورت الكاتالونية ان نادي برشلونة يضع اولويته حاليا انهاء صفقتي نيكو ويليامز و داني اولمو وبعدهما يأتي جواو كانسيلو حسب القدرات المالية للنادي الكاتالوني الا ان المفاجأة جاءت بدخول ناديا أهلي جدة و الاتفاق السعوديين اللذين اعلنا رغبتهما في ضم كانسيلو و دفع المقابل المادي الذي حدده مانشيستر سيتي وقدره 30 مليون جنية استرليني الا ان كانسيلو مازال يأمل في انهاء الصفقة لمصلحة برشلونة واتفق وكيله البرتغالي خورخي مينديز على كافة تفاصيل التعاقد الشخصي مع ادارة برشلونة بغير وجود شرط الشراء النهائي .

صحيفة سبورت اكدت ان مانشيستر سيتي ربما يقبل في النهاية بند الاعارة مقابل 12 مليون جنية استرليني في الموسم لكنه مصر على وجود بند يلزم برشلونة بشراء كانسيلو بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنية استرليني في نهاية الموسم وهو ما يرفضه نادي برشلونة مشيرة الى ان برشلونة ربما يرغب في انهاء الصفقة مقابل 20 مليون يورو لكن ايضا بعد انهاء صفقاته الاساسية اولا .