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بالصور.. بعثة مصر تستعد لحضور حفل افتتاح أولمبياد باريس بنهر السين

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعد بعثة مصر لحضور حفل دورة الألعاب الأولمبية بنهر السين،  وذلك لحمل علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

 

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وينطلق حفل الأفتتاح فى الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويستمر لمدة  4 ساعات.

ولأول مرة في تاريخ الدورات الأولمبية يقام حفل الافتتاح خارج ملعب حيث يقام في مراكب في  نهر السين.

وسيقام عرض يضم 85 قاربًا يزيد طولها عن 6 كيلومترات على نهر السين. ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 6000 رياضي و3000 راقص و300000 متفرج.

ويركز العالم كله على الرياضيين الذين سيستعرضون على متن القوارب، تنظيم استثنائي للترويج للعاصمة الفرنسية دوليا.

ستشارك البعثة المصرية في طابور عرض حفل افتتاح الدورة بـ81 فردًا حيث تشارك كل بعثة بنسبة من عدد اللاعبين المشاركين

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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