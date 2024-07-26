أولمبياد باريس 2024.. المنتخب الأولمبي يخوض تدريباته الأخيرة استعدادا لملاقاة أوزبكستان غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأولمبي، اليوم الجمعة مرانه الأخير، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان غدًا السبت فى الجولة الثانية بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” والتي تقام على الأراضي الفرنسية فى الفترة من ٢٤ يوليو الجاري إلى ١١ أغسطس المقبل.



ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الأولمبي المصري مرانًا خفيفًا مساء اليوم تحت قيادة مديره الفني ميكالي، علي ملعب التدريب الخاص به في مدينة نانت الفرنسية، التي تستضيف مباريات الفراعنة في الأولمبياد.



موعد مباراة مصر وأوزبكستان



تنطلق مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره أوزبكستان الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويسبقها في نفس المجموعة لقاء اسبانيا مع الدومينكان الساعة الرابعة عصرًا فى العاصمة باريس.