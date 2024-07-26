"بسبب التجسس ".. إيقاف مدربة منتخب كندا للسيدات واستبعادها من الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قررت اللجنة الأولمبية الكندية، استبعاد بيف بريستمان، مدربة منتخب كرة القدم النسائي، بعد قرار الاتحاد الكندي للعبة بإقافها، بسبب تجسسها على منافسين المنتخب الكندي باستخدام طائرة مسيرة.

وكان الرئيس التنفيذي للاتحاد الكندي لكرة القدم كيفين بلو، قال في بيان رسمي: "أنه تلقى معلومات خلال ال 24 ساعة الماضية، باستخدام أعضاء الفريق لطائرة مسيرة ضد منافسي المنتخب الكندي".

وأضاف البيان: "الاتحاد الكندي في ضوء المعلومات الجديدة، اتخذ قراراً بإيقاف مدربة المنتخب النسائي لكرة القدم، بيف بريستمان، خلال الفترة المتبقية من أولمبياد باريس 2024، حتى الانتهاء من التحقيق الخارجي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً".

والجدير بالذكر أن محكمة كندية، قضت بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ، على أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب كندا لكرة القدم النسائية، بإرسال طائرة مسيرة على للتجسس على تدريبات المنتخب الكندي.

والجدير بالذكر أن المنتخب الكندي تمكن، من تحقيق الفوز على حساب منتخب نيوزيلندا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الخميس الماضي، الذي غابت عنه بريستمان.

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