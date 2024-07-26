الكشف عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وأوزبكستان بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، عن طاقم تحكيم مباراة مصر وأوزبكستان، التي ستجمع بينهما مساء غد السبت.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب أوزبكستان غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "دي لا بوجوار"، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة مصر وأوزبكستان إلى الحكم الأسترالي كامبل كاوانا، ويعاونه تريفيس إيزاك وموتوكيرا بيرنارد، وحكماً رابعاً هاميلتون أوديتي، وعلى الفار فاليري باولو ويساعده جونزاليس ليودان.

وكان المنتخب الأوليمبي تعادل سلبياً، في مباراة الجولة الأولى أمام نظيره منتخب الدومينيكان.

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