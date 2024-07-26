تغطية خاصة لمباراة الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية خاصة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأحداث المتعلقة بالمباراة:

"أزمة في حراسة المرمى وعودة الجزيري".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

"غياب الشيبي وماييلي".. قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك بالدوري

"بينهم السعيد ودونجا".. 12 لاعبا يرفعون شعار أصدقاء الأمس منافسي اليوم

الزمالك يتعرض لضربة موجعة في حراسة المرمي.. ومصدر يكشف البديل

"تفوق أبيض وبن شرقي في المقدمة".. تاريخ مواجهات الزمالك و بيراميدز قبل مباراة الغد

مفارقة غريبة تشهدها مباراة الزمالك وبيراميدز

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري