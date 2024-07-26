تغطية خاصة لمباراة المصري والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية خاصة لأبرز أحداث مباراة المصري والزمالك عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

ويدخل فريق الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأحداث المتعلقة بالمباراة:

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"بمشاركة مروان عطية".. الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

طاقم تحكيم فرنسي لمباراة الأهلي والمصري بالدوري

"تواجد مروان عطية".. قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري