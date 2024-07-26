"بينهم مغربية وجزائرية".. 5 قنوات مجانية تنقل حفل افتتاح أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تفصلنا ساعات قليلة، عن انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس باريس 2024، مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر بداية الحفل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف يستمر الحفل لمدة تصل إلى 3 ساعات و45 دقيقة.

وينقل حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية، على عدد من القنوات المجانية، والتي يصل عددها إلى 5 سنوات.

وجاءت القنوات المجانية الناقلة لحفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية كالتالي، "قناة بي إن سبورتس الإخبارية، قناة بي إن سبورتس إتش دي المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكأس القدرية.

كما ينقل حفل الافتتاح، على القناة الرياضية المغربية، والقناة الأولى الجزائرية.

وتقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري، وحتى 11 أغسطس المقبل.

أقرأ أيضاً:

بالتردد.. شاهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على هذه القنوات

إنشاء حضانة أطفال في ساحة القرية الرياضية بأولمبياد باريس 2024.. ما القصة؟

"أزمة في حراسة المرمى وعودة الجزيري".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز