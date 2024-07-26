مصدر يكشف لمصراوي موقف محمد النني من العروض العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر أن محمد النني لاعب فريق أرسنال السابق والمنتخب المصري، لم يحسم مستقبله بالإنضمام لأي فريق حتى الآن.

وكان أرسنال الإنجليزي، أعلن عقب نهاية الموسم الماضي رحيل النجم المصري، عن الفريق الإنجليزي بعد 8 سنوات قضاهم رفقة الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "النني لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في الفترة المقبلة".

وأضاف: "النني يمتلك عدد من العروض من بعض الأندية العربية، سواء في السعودية أو الإمارات، بالإضافة إلى عرض من الدوري التركي".

وتابع: "النني سيتخذ قراره النهائي، عقب الانتهاء من مشاركته في أولمبياد باريس رفقة منتخب مصر تحت 23 عاماً".

واختتم المصدر: "هناك رغبة من قبل الجزيرة الإماراتي للتعاقد مع النني، بجانب ارتباط اسمه بفريقي الخلود والاتفاق السعوديين".

ويتواجد النني حالياً في باريس رفقة المنتخب المصري تحت 23 عاماً، للمشاركة في أولمبياد باريس 2023.

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