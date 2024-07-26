تفاصيل عقوبات رابطة الأندية على فريق بيراميدز (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، في إطار الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقامت رابطة الأندية المحترفة المصرية، بإرسال خطاب إلى نادي بيراميدز، توضح خلاله كل العقوبات التي وقعت على الفريق، وعلى لاعبيه.

وقررت رابطة الأندية، إيقاف محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز ثلاثة مباريات، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، للحصول على كرت أحمر مباشر.

كما قررت الرابطة توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه على فريق بيراميدز، بسبب الإعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري، على قرارات الحكم.

وقامت الرابطة بتحويل الشكوى المقدمة من فريق بيراميدز، إلى لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان بيراميدز تلقى الهزيمة، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري.

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