"الشناوي حارس مرمى".. جوميز يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة أمام نظيره بيراميدز في مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

ويبدأ جوميز المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود الشناوي، عمر جابر، مصطفى الزناري، أحمد مجدي، أحمد فتوح، نبيل دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، سيد نيمار ، مصطفى شلبي، ناصر منسي.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: عمر عبدالعزيز، أحمد رفاعي، محمد أشرف "روقا"، محمد السيد، شيكابالا، محمد عاطف، أحمد إيشو، جمال موتيابا، سيف الجزيري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة.

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