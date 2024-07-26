لحظة بلحظة.. الزمالك1 - 0 بيراميدز.. هدف ذاتي ملغى

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من 18 من الدوري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز:

ويبدأ جوميز المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود الشناوي، عمر جابر، مصطفى الزناري، أحمد مجدي، أحمد فتوح، نبيل دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، سيد نيمار ، مصطفى شلبي، ناصر منسي.

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامى، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وليد الكرتي، محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وإليكم ملخص بأبرز أحداث المباراة:

بدأ الشوط الأول سريعًا؛ حيث أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب بيراميدز أحمد تحي بعد كرة مشتركة مع مصطفى شلبي.

وأرسل لاعب الزمالك عبدالله السعيد كرة عرضية في الدقيقة 4 لزميله ناصر منسي ولكن الأخير سددها في دفاع بيراميدز.

وتقدم بيراميدز بهدف ذاتي سجله لاعب الزمالك أحمد مجدي بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت عرضية محمد حمدي لاعب بيراميدز بجسده وسكنت الشباك ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداغ وجود حالة تسلل.



وسدد لاعب بيراميدز محمود زلاكة كرة قوية ولكن مرت أعلى المرمى بالدقيقة 24.

وتوقف اللعب بعد مرور 30 دقيقة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

وتقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 36 عن طريق لاعبه مصطفى شلبي بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء بيراميدز أسكنها الشباك.

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