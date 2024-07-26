"محسن يقوم الهجوم".. تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة النادي الأهلي اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو موسى، محمد دبش، عمرو السعداوي.

خط الوسط: معتز زدام، محمود حمادة، حسين فيصل، سمير فكري.

خط الهجوم: ميدو جابر، محمد الشامي، صلاح محسن.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 52 نقطة من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة من 26 مباراة.

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