لحظة بلحظة.. الأهلي 0- 0 المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره المصري عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من 18 من الدوري.

ويدخل فريق الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

ويبدأ كولر المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أكرم توفيق، وسام أبو علي، رضا سليم، حسين الشحات، كريم وليد، إمام عاشور، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هاني.

ويجلس على دكة البدلاء:‏ مصطفى شوبير، عمر كمال، ياسر إبراهيم، محمود "كهربا"، بيرسي تاو، مروان عطية، محمد ‏مجدي "أفشة"، محمد عبد الله وأحمد عابدين.

تشكيل المصري لمواجهة الأهلي

حارس المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو موسى، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: معتز زدام، محمود حمادة، حسين فيصل، سمير فكري.

خط الهجوم: ميدو جابر، محمد الشامي، صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة، حسن علي، فخر الدين بن يوسف، عبدالرحيم دغموم، يوسف الجوهري، إيزي إيميكا، حسام حسن، أحمد فؤاد وأحمد شرف.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من قِبل لاعبي الفريقين على الكرة فحوّل لاعب المصري صلاح محسن في الدقيقة 8 كرة عرضية وصلتها داخل منطقة جزاء الأهلي برأسه بجانب القائم الأيسر.

وتصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لتسديدة في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء قبل أن يُشهر حكم المباراة في الدقيقة التالية بطاقة صفراء ضد لاعب المصري محمد الشامي.

وسدد لاعب الأهلي محمد هاني كرة قوية في الدقيقة 16 ولكنها علت المرمى ثم استغل لاعب المصري صلاح محسن تمريرة خاطئة من محمد عبدالمنعم ليُسدد كرة مرت أعلى المرمى بالدقيقة 18.

وقلل دفاع الأهلي في الدقيقة 25 من قوة كرة سددها لاعب المصري حسين فيصل لتصل سهلة ليد محمد الشناوي.

وردّ حسين الشحات لاعب الأهلي بتسديدة في الدقيقة 27 ولكن علت المرمى بقليل قبل أن يسدد زميله وسام أبو علي كرة في الدقيقة 29 مرت بعيدة عن المرمى.

وواصل فريق الأهلي خلال الدقائق التالية الضغط ولكن دون أي خطورة قبل أن يتوقف اللعب بالدقيقة 39 بعد سقوط حارس مرمى المصري محمود جاد ودخول الجهاز الطبي لإسعافه.

وأرسل لاعب الأهلي حسين الشحات كرة بينية لزميله إمام عاشور الذي سدد الكرة بالدقيقة 44 في الشباك الخارجية المصري.

وتقدم وسام أبو علي بهدف للأهلي بعدما وصلته كرة عرضية من يسار الملعب حولها برأسه في الشباك بالدقيقة 62.