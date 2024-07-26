بيريرا وإبراهيم نور الدين يتابعان مباراة الزمالك وبيراميدز من المدرجات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق بيراميدز اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 18 بالمسابقة.

وحرص فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية، والحكم الدولي إبراهيم نور الدين، على متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز، من داخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي.

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