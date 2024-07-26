"بعد ظهور في القائمة".. من هو محمد عبد الله حاوي الأهلي الشاب؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وشهدت قائمة المارد الأحمر للقاء، تواجد اللاعب الشاب محمد عبد الله، الذي يتواجد للمرة الأولى في قائمة الفريق بالدوري، وللمرة الثانية بشكل عام.

من هو محمد عبدالله لاعب الأهلي؟

ويبلغ محمد عبدالله من العمر 19 عاماً، حيث يعد من مواليد 2005.

ويجيد محمد عبد الله اللعب في مركز الجناح الأيمن، رفقة فريق النادي الأهلي مواليد 2005.

ويلعب محمد عبد الله بقدمه اليسري، ويجيد اللعب أيضاً في مركز صانع الألعاب.

وانضم محمد عبد الله للمرة الأولى، لقائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة المارد الأحمر أمام الألومنيوم، في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، ولكنه لم يشارك في اللقاء.

وتعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيد هي الأولى، التي يتواجد فيها محمد عبد الله ضمن القائمة، بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن محمد عبد الله تمك قيده، ضمن القائمة الأفريقية للنادي الأهلي، خلال الموسم الماضي ولكنه لم ينضم إلى قائمة الفريق في أي مباراة.

ويشارك محمد عبد الله رفقة منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة المدير الفني وائل رياض.

ويتميز اللاعب بقدرات فنية عالية ومهارية عالية، والقدرة الكبيرة في صناعة اللعب، مما جعل النقاد يطلقون عليه لقب الحاوي.

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