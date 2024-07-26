شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. هدوء نسبى فى مباراة الزمالك وبيراميدز والتعادل مازال مستمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبى يخيم على مباراة الزمالك وبيراميدز بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 لمسابقة دورى نايل.

هدأت المباراة بعض الشىء فى الربع ساعة الثانية من اللقاء، وإن مالت قليلا للاعبى بيراميدز الذين امتلكوا منطقة الوسط بفضل تحركات الثلاثى مصطفى فتحى ومحمود زلاكه ومهند لاشين ومن خلفهم المغربى وليد الكرتى ، في المقابل لم تسنح أي فرص حقيقية للزمالك على مرمى المنافس وحاول لاعبوه امتصاص حماس لاعبى بيراميدز.

الـ15 دقيقة الأولى

شهدت الدقائق الأولى سيطرة تامة من لاعبى الزمالك بغية أحراز هدف السبق ، إلا أنه سرعان ما قام لاعبو بيراميدز بتنظيم صفوفهم وأحرزوا هدفا وتم إلغائه بداعى التسلل

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".



بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.



بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس