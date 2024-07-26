شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يدعم حارس الزمالك الشاب قبل مواجهة بيراميدز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

قام عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بدعم محمود الشناوى حارس الفريق الشاب الذى يحرس عرين القلعة البيضاء اليوم بعد إصابة محمد صبحى الحارس الأساسى في التدريبات وابتعاده لمدة شهر عن الملاعب، بالإضافة لخلاف الإدارة ومحمد عواد بشأن تجديد تعاقد الأخير قبل انطلاق مباراة الزمالك أمام بيراميدز.

وحاول عبد الواحد تهدئة الحارس الصغير والوقوف بجانبه طوال فترة الإحماء قبل انطلاق المباراة بلحظات لتهدئته ودعمه معنويا قبل المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:



حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس



جانب من اللقاء الشوط الأول



جانب من المباراة



جانب من لقاء الزمالك وبيراميدز



جمهور الزمالك



حكام المبارة خلال الصورة التذكارية



سجدة الشكر



فريق الزمالك



فريق بيراميدز



مباراة بيراميدز والزمالك



محمود السناوى حارس الزمالك



محمود الشناوى حارس الزمالك خلال اللقاء



محمود الشناوى



مدرب بيراميدز



الزمالك - بيراميدز (1)



الزمالك - بيراميدز (2)



الزمالك - بيراميدز (3)



الزمالك - بيراميدز (4)



الزمالك - بيراميدز (5)



احتفال بهدف الزمالك فى شباك بيراميدز



أحمد فتحى خلال المباراة



أحمد فتحى وفتوح خلال المباارة



أحمد فتحى



الاحتفال بالهدف



التحامات قوية خلال المباراة