شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يسجل الهدف الأول للزمالك فى شباك بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل مصطفى شلبى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 36 المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز (دورىNILE).

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى الدورى

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة، حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز الصدارة برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 21.

تاريح لقاءات الزمالك وبيراميدز

والتقى الزمالك مع بيراميدز في 18 لقاءً ليكون اللقاء المقام حالياً رقم 19، حقق الفارس الأبيض 11 فوزاً مقابل فوزين لبيراميدز، و5 مباريات انتهت بالتعادل،وسجل الزمالك 30 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 16 هدفا في شباك الزمالك،وانتهت آخر مباراة بينهما بفوز الفارس الأبيض 4-3 بركلات الترجيح في كأس مصر بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل 3-3.



جانب من اللقاء الشوط الأول



جانب من المباراة



جانب من لقاء الزمالك وبيراميدز



جمهور الزمالك



حكام المبارة خلال الصورة التذكارية



سجدة الشكر



فريق الزمالك



فريق بيراميدز



مباراة بيراميدز والزمالك



محمود السناوى حارس الزمالك



محمود الشناوى حارس الزمالك خلال اللقاء



محمود الشناوى



مدرب بيراميدز



الزمالك - بيراميدز (1)



الزمالك - بيراميدز (2)



الزمالك - بيراميدز (3)



الزمالك - بيراميدز (4)



الزمالك - بيراميدز (5)



احتفال بهدف الزمالك فى شباك بيراميدز



أحمد فتحى خلال المباراة



أحمد فتحى وفتوح خلال المباارة



أحمد فتحى



الاحتفال بالهدف



التحامات قوية خلال المباراة