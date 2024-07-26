شكرا لقرائتكم خبر عن رفع علم مصر فى حفل أولمبياد باريس 2024.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قام نجما البعثة المصرية سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث بحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

وكان مركب البعثة المصرية تحرك منذ قليل في نهر السين، والذي يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد قليل.

ولأول مرة في تاريخ الدورات الأولمبية يقام حفل الافتتاح خارج ملعب حيث يقام في مراكب في نهر السين.