شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف فوز الأهلى على المصري في دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأهلي على النادي المصري البورسعيدي بهدف دون رد سجله وسام أبو على في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، والمؤجلة من منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي ضد المصري في دوري نايل: "في حراسة المرمى: الشناوي، والدفاع : رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، وفي خط الوسط : أكرم توفيق، كريم نيدفيد، إمام عاشور، وفي الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، حسين الشحات".

يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 69 نقطة بعدما لعب 27 مباراة، حقق الفوز في 22 لقاءً وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 61 هدفاً وتلقت شباكه 23.

وخاض الأهلى قبل مواجهة اليوم، تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 114 مباريات فاز فى 82 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 217 هدفاً وتلقت شباكه 74، وخرج بشباك نظيفة فى 66 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2).