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موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد الفوز على المصري في دورى نايل

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد الفوز على المصري في دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى فريق الأهلي عقبة المصري البورسعيدي وفاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، والمؤجلة من منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 19 من بطولة دوري نايل المصري.

 

وتقام مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل يوم الإثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وضم تشكيل الأهلي ضد المصري في دوري نايل: "في حراسة المرمى: الشناوي، والدفاع : رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، وفي خط الوسط : أكرم توفيق،  كريم نيدفيد، إمام عاشور، وفي الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، حسين الشحات".

احتفال لاعبى الأهلى
احتفال لاعبى الأهلى

 

احتفال لاعبى لأهلى بهدف رضا سليم
احتفال لاعبى لأهلى بهدف رضا سليم

 

احتفال وسام أبو على بالهدف
احتفال وسام أبو على بالهدف

 

احتفال وسام بالهدف
احتفال وسام بالهدف

 

أكرم توفيق
أكرم توفيق

 

إمام عاشور خلال الشوط الثانى
إمام عاشور خلال الشوط الثانى

 

إمام عاشور وحكم المباراة
إمام عاشور وحكم المباراة

 

إمام عاشور
إمام عاشور

 

إمام
إمام

 

جانب من أحداث الشوط الثانى
جانب من أحداث الشوط الثانى

 

جانب من الشوط الثانى المصرى الأهلى
جانب من الشوط الثانى المصرى الأهلى

 

جانب من المباراة
جانب من المباراة

 

حسين الشحات الشوط الثانى
حسين الشحات الشوط الثانى

 

حسين الشحات من المباراة
حسين الشحات من المباراة

 

فرحة وسام أبو على
فرحة وسام أبو على

 

لاعبى المصرى
لاعبى المصرى

 

مباراة الأهلى والمصرى
مباراة الأهلى والمصرى

 

مباراة المصرى والأهلى الشوط الثانى
مباراة المصرى والأهلى الشوط الثانى

 

هدف وسام أ[و على
هدف وسام أ[و على

 

وسام أبو على يحتفل بتسجيل الهدف
وسام أبو على يحتفل بتسجيل الهدف

 

وسام
وسام

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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