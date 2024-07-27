شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد الفوز على المصري في دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى فريق الأهلي عقبة المصري البورسعيدي وفاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، والمؤجلة من منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 19 من بطولة دوري نايل المصري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في دوري نايل يوم الإثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وضم تشكيل الأهلي ضد المصري في دوري نايل: "في حراسة المرمى: الشناوي، والدفاع : رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، وفي خط الوسط : أكرم توفيق، كريم نيدفيد، إمام عاشور، وفي الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، حسين الشحات".



احتفال لاعبى الأهلى



احتفال لاعبى لأهلى بهدف رضا سليم



احتفال وسام أبو على بالهدف



احتفال وسام بالهدف



أكرم توفيق



إمام عاشور خلال الشوط الثانى



إمام عاشور وحكم المباراة



إمام عاشور



إمام



جانب من أحداث الشوط الثانى



جانب من الشوط الثانى المصرى الأهلى



جانب من المباراة



حسين الشحات الشوط الثانى



حسين الشحات من المباراة



فرحة وسام أبو على



لاعبى المصرى



مباراة الأهلى والمصرى



مباراة المصرى والأهلى الشوط الثانى



هدف وسام أ[و على



وسام أبو على يحتفل بتسجيل الهدف