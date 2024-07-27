شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. بيراميدز ينجح فى تحقيق هدف التعادل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بيراميدز فى تحقيق هدف التعادل بهدف لمثله أمام الزمالك بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة فى مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى.

تقدم مصطفى شلبى للزمالك فى الشوط الأول، وفى الدقيقة 72 تعادل فخرى لاكاى لبيراميدز من ضربة جزاء.

بدأ الشوط الثانى بثلاث تغييرات لبيراميدز بنزول مروان حمدى بدلاً من أحمد فتحى، ورمضان صبحى بدلا من مصطفى فتحى، ودونجا بدلا من وليد الكرتى، وحاول لاعبو بيراميدز الضغط بكل قوة من أجل إحراز هدف التعادل إلا أن يقظة الخط الخلفى للزمالك حالت دون إحراز هدف التعادل.

يسيطر لاعبو بيراميدز تماما على مجريات المباراة بفضل امتلاك منطقة وسط الملعب ، تسنح أول فرص لبيراميدز في الدقيقة 54 من عرضية يرتقى إليها مروان حمدى ويضعها برأسه فوق المرمى.

يضغط لاعبو بيراميدز بقوة بداية من الدقيقة 61 بغية تحقيق هدف التعادل في الوقت الذى مال فيه لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة التي شكلة خطورة حقيقية على مرمى أحمد الشناوى بفضل تحركات ناصر ماهر وعمر جابر من الجانب الأيمن والتي كان من إحداها الزمالك قريبا من إحراز الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 72 يحتسب محمد عادل ضربة جزاء لبيراميدز لمروان حمدى ضد أحمد مجدى يتصدى لها فخرى لاكاى ويحرزها على يمين محمود الشناوى حارس مرمى الزمالك محققا هدف التعادل للفريق السماوى .

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من : عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس