شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد تعادل بيراميدز مع الزمالك وفوز الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، والمؤجلة من منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي مباراة أخرى تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز،