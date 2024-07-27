شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور البعثة المصرية فى نهر السين بأولمبياد باريس 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد باريس 2024 داخل مركبها في نهر السين، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الصيفية.

وتشارك مصر في 22 رياضة باولمبياد باريس، كما تعد البعثة المصرية في الأولمبياد، هي الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.