شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يزور شباك المصري.. والنتيجة 1/0 للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الأهلي على المصري بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري الممتاز.

جاءت بداية المباراة هادئة وسط حالة من جس النبض من الفريقين، وإن كان المصري الأفضل نسبيا من الأهلي، والذي وصل على مرمى الفريق الأحمر في أكثر من كرة ولكن بدون خطورة، واستغل صلاح محسن خطأ من رامي ربيعة للكرة في تسديد تصويبة على مرمى الشناوي ولكن مرت أعلى العارضة، وحاول وسام أبو علي تسجيل هدف مباغت في الدقيقة 29 ولكن لم يتمكن من ترجمتها داخل الشباك.

وسيطر لاعبو الأهلي على مجريات اللعب في الربع ساعة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وأهدر إمام أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 44 بعدما استلم تمريرة سحرية من حسين الشحات وسددها بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود جاد.

وأنقذ محمود جاد مرمى المصري من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 51 بعد إبعاد رأسية رامي ربيعة وحولها محمود إلى ركنية.

أحرز وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 62 من رأسية رائعة بعد استقبال عرضية متقنة من رضا سليم الذي فتح ثغرة من الجبهة اليسرى ولعبها وسام على يسار محمود جاد معلنا تقدم الأهلي.

وأنقذ محمد الشناوي فرصة للمصري في الدقيقة 68 من تصويبة ميدو جابر قبل أن يكملها زميله أعلى العارضة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور ورضا سليم وحسين الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: كلا من، مصطفى شوبير وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد ‏مجدي أفشة ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: عمرو سعداوي – محمد دبش – عمرو موسى – سمير فكري

الوسط: محمود حمادة – معتز زدام – حسين فيصل

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن – محمد الشامي

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة – حسن علي – فخر الدين بن يوسف – عبد الرحيم دغموم – إيزي إيميكا – يوسف الجوهري – حسام حسن – أحمد فؤاد – أحمد شرف.

ولعب الأهلي والمصري 126 طوال تاريخ الفريقين بالدوري قبل مباراة اليوم، كانت المباراة الأولى يوم 5 نوفمبر 1948 في الموسم الأول للدوري العام، وفاز الأهلي 3- صفر، أحرزها صالح سليم وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة، وآخر مباراة في الدور الأول هذا الموسم يوم 19 سبتمبر 2023 وانتهت بفوز الأهلي 4-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين وهدف لكل من رضا سليم وكريم فؤاد.

فاز الأهلي في 70 مباراة وفاز المصري في 20 مباراة وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 180 هدفا مقابل 92 هدفاً أحرزها لاعبو المصري.

وكان أكبر فوز في لقاءات الفريقين بنتيجة 4- صفر، وحققها الأهلي ثلاث مرات، الأولى في 15 مارس 1979، والثانية في 8 سبتمبر 1998، والثالثة في 19 سبتمبر 2023، والفوز 4-1 مرتين، و4-2 مرة واحدة، و3- صفر خمسة مرات، وأكبر فوز للمصري 3- صفر مرتين.

ويعد السيد الضيظوي هداف مباريات الفريقين بالدوري العام، أحرز الضيظوي عشرة أهداف، منها سبعة للمصري وثلاثة للأهلي، ويتصدر كل من صالح سليم ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم وحسام حسن قائمة هدافي الأهلي في مرمى المصري برصيد خمسة أهداف لكل منهم، ثم فؤاد صدقي وتوتو وأحمد مكاوي وطه إسماعيل وأحمد بلال برصيد أربعة أهداف لكل منهم، بينما يتصدر السيد الضيظوي قائمة هدافي المصري في مرمى الأهلي برصيد سبعة أهداف، يليه كل من محمد شاهين ومحمد سلامة "إينو" برصيد أربعة أهداف لكل منهما.