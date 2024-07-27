ترتيب هدافي الدوري المصري.. وسام أبو على يتقدم للوصافة

القاهرة - سامية سيد - تقدم وسام أبو علي مهاجم الأهلي خطوة في سباق الهدافين، بعدما رفع رصيده التهديفي في بطولة الدوري المصري، إلى 12 هدفًا عقب تسجيله أمام المصري في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، وجاء هدف وسام أبو علي من رأسية مميزة في الدقيقة 62 بعد تلقيه عرضية زميله رضا سليم ليحولها مباشرة إلى المرمى.

وفي مباراة أخرى تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز،

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراتي اليوم الجمعة كالتالي:فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفًا.