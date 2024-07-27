شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يحسم موقف مشاركة كوكا أمام أوزباكستان في أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي موقف مشاركة أحمد نبيل كوكا و لتحديد مدى جاهزيته لخوض مباراة أوزباكستان مساء الغد، بعدما عاد للتدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.

وكشف اتحاد الكرة أن كوكا شارك في التدريبات اليوم بعدما تم تأهيله وأصبح جاهزا تماما للمشاركة طبقا لرؤية ميكالي المدير الفني من الناحية الفنية، وظهر الحماس والجدية والإصرار على كل اللاعبين خلال التدريبات.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم.