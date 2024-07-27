شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد جهود عبد الله السعيد أمام المقاولون للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 26 يوليو 2024 11:37 م
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز
حراسة المرمى : محمود الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي.
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة
خط الهجوم: فخري لاكاي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس.
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