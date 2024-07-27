شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد جهود عبد الله السعيد أمام المقاولون للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق الزمالك جهود عبد الله السعيد لاعب الفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

وجاء غياب عبد الله السعيد أمام المقاولون بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 47 وكان اللاعب حصل على إنذارين وقت تواجده داخل صفوف الفريق السماوى.

وتعادل الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 69 نقطة فى المركز الثانى.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس.