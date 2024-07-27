شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم 26 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 7 / 2024 العديد من الاخبار على رأسها ..الأهلي يحقق انتصاره الـ16 على التوالي ويفوز على المصري.. والزمالك يتعادل مع بيراميدز.

الانتصار الـ16.. الأهلي يهزم المصري 1 / 0 ويخطف صدارة الدوري من بيراميدز

تغلب فريق الأهلي على المصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري الممتاز، ووصل الفريق الأحمر للانتصار رقم 16 على التوالي في مسابقة الدوري.

الزمالك يتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله بالدورى

تعادل الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 70 نقطة فى المركز الثانى.

للمرة الثانية على التوالي.. وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي والمصري بالدوري

حصل وسام أبو علي لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف، والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري الممتاز، ليفوز بالجائزة للمباراة التالية على التوال بعدما حصل على الجائزة في مباراة بيراميدز الماضية.

عمر جابر رجل مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى

حصد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

دقيقة حدادا على روح والد باهر المحمدي قبل بداية مباراة الأهلي والمصري

وقف لاعبو الأهلي والمصري دقيقة حدادا على روح والد باهر المحمدي لاعب الفريق البورسعيدي قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد برج العرب، المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري الممتاز.

أليو ديانج يغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة المصري للانضمام إلى الخلود السعودي

غادرالمالي أليو ديانج لاعب الأهلي معسكر فريقه المقام حاليا فى أحد فنادق الإسكندرية قبل مواجهة المصري في التاسعة مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري، من أجل الانضمام إلى معسكر فريقه الجديد الخلود السعودي.

رفع علم مصر فى حفل أولمبياد باريس 2024.. فيديو

قام نجما البعثة المصرية سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث بحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.