١٠ قوارب شراع ليزر بنادى اليخت بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس ادارة نادى اليخت بالاسكندرية تطوير رياضة الشراع بشراء قوارب جديدة وذلك في إطار سعي مجلس إدارة نادي اليخت المصري بالإسكندرية الي دعم رياضة الشراع بالنادي وزيادة عدد الممارسين لها والأرتقاء بمستواهم الفني لاستمرار حصول النادي علي المراكز المتقدمة في البطولات المختلفة وخلق قاعدة عريضة من الممارسين وتمثيل مصرنا الحبيبة في المحافل الرياضية الدولية ومنها الدورات الاوليمبيه .. فقد قام النادي بشراء عدد 10 قوارب ليزر بمشتملاتهم ..

جاء ذلك بالتنسيق مع الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأتحاد المصري للشراع والأنزلاق علي الماء علي الجهود التي قاموا بها والتعاون المثمر والدائم في سبيل تذليل كافة المعوقات لاتمام عملية شراء تلك القوارب والعمل علي الأرتقاء بالرياضة ومنها رياضة الشراع وتدعيم الأندية لتحقيق هذا الهدف.